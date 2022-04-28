Москва, 28 апреля 2022, 15:30 — REGNUM Абсурдными и несостоятельными являются попытки Вашингтона обвинить Россию в киберпреступлениях. Об этом 28 апреля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова
Мария Захарова
Mid.ru

Как отметила российский дипломат, власти США, вероятно, считают, что могут заставить весь мир поверить в то, чем они заняты в придумывании истории о российской киберугрозе и русских хакерах.

«Без суда и следствия привлекать к ответственности виновных, которые назначены администрацией США, у них не получится, потому что видят все безосновательность и абсурдность этих шагов», — сказала она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров сообщил, что в Соединённых Штатах в 2022 году власти запретили проведение шествия «Бессмертного полка».