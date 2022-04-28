Москва, 28 апреля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Абсурдными и несостоятельными являются попытки Вашингтона обвинить Россию в киберпреступлениях. Об этом 28 апреля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Как отметила российский дипломат, власти США, вероятно, считают, что могут заставить весь мир поверить в то, чем они заняты в придумывании истории о российской киберугрозе и русских хакерах.

«Без суда и следствия привлекать к ответственности виновных, которые назначены администрацией США, у них не получится, потому что видят все безосновательность и абсурдность этих шагов», — сказала она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров сообщил, что в Соединённых Штатах в 2022 году власти запретили проведение шествия «Бессмертного полка».