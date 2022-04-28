Париж, , 15:30 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил о дате церемонии вступления Эммануэля Макрона в должность президента, передает BFM TV.

Зал заседаний Франции Richard Ying et Tangui Morlier

Габриэль Атталь отказался назвать точную дату церемонии инаугурации, заверив, что она состоится «до 14 мая».

Официальный представитель правительства Франции принял участие в заседании совета министров под председательством премьер-министра Жана Кастекса. Ранее премьер-министр Франции заявил, что уйдет в отставку вместе с правительством после выборов президента.

«Это был не последний совет министров первого пятилетнего срока Эммануэля Макрона», — заверил также Габриэль Атталь, напомнив, что второй президентский срок Макрона начнется 14 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный совет Франции подтвердил, что Эммануэль Макрон набрал абсолютное большинство голосов, 58,55%, во втором туре президентских выборов.

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