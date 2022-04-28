Во Франции заявили о дате церемонии инаугурации Макрона
Париж, 28 апреля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил о дате церемонии вступления Эммануэля Макрона в должность президента, передает BFM TV.
Габриэль Атталь отказался назвать точную дату церемонии инаугурации, заверив, что она состоится «до 14 мая».
Официальный представитель правительства Франции принял участие в заседании совета министров под председательством премьер-министра Жана Кастекса. Ранее премьер-министр Франции заявил, что уйдет в отставку вместе с правительством после выборов президента.
«Это был не последний совет министров первого пятилетнего срока Эммануэля Макрона», — заверил также Габриэль Атталь, напомнив, что второй президентский срок Макрона начнется 14 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный совет Франции подтвердил, что Эммануэль Макрон набрал абсолютное большинство голосов, 58,55%, во втором туре президентских выборов.
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