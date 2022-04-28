* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:29 — REGNUM Заместитель представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что народ Афганистана заплатил большую цену за 7 и 8 саура, но 8 саур (победа моджахедов) обошёлся ему дороже. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

«После 7-го саура жизнь мусульман в Афганистане стала трудной, но после 8-го саура жизнь стала тяжёлой для каждого человека в Афганистане», — написал Инамулла Самангани в «Твиттере».

Самангани подчеркнул, что «нам нужно знать, что неспособность после победы имеет более серьёзные последствия».

Седьмое число месяца саур (27 апреля) напоминает народу Афганистана о перевороте под руководством Народно-демократической партии Афганистана (НДПА), который произошёл в 1978 году, когда был свергнут первый президент Афганистана Мохаммад Дауд Хан.

В ходе переворота Мохаммад Дауд Хан и его семья были убиты в президентском дворце. После переворота было сформировано правительство во главе с Нур Мохаммадом Тараки, лидером НДПА. Этот период сопровождался массовыми убийствами диссидентов, произвольными арестами, взрывами и репрессиями.

Из-за серьёзных разногласий по поводу раздела власти Нур Мохаммад Тараки был убит Хафизуллой Амином, и к власти пришёл Амин, правительство которого пало с вводом советских войск в декабре 1979 года, и к власти пришёл Бабрак Кармаль.

На протяжении всего этого периода шла вооружённая борьба, которую моджахеды вели при поддержке Пакистана, США и Саудовской Аравии. Советские войска были выведены из Афганистана в 1989 году, а войну продолжало правительство во главе с доктором Наджибом.

Через три года после вывода Советской армии правительство во главе с президентом Афганистана доктором Наджибом пало. Новость об отставке доктора Наджиба была опубликована в ночь на 28 апреля 1992 года. Поэтому 8-е саура отмечается в Афганистане как годовщина победы моджахедов.

Однако моджахедам не удалось создать инклюзивное правительство в Афганистане после краха правительства доктора Наджиба. Афганистан вступил в период ожесточенной гражданской войны. По оценкам правозащитных организаций, только в кровопролитных боях в Кабуле погибло около 70 000 человек.