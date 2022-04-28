Саратов, 28 апреля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Мэр Саратова Михаил Исаев опроверг сообщения о том, что в Саратовской области столкнулись два учебных вертолёта. Об этом 28 апреля он написал в Telegram-канале.

Heli-Russia Вертолёт «Ансат»

«В связи с появившимися сообщениями в СМИ акцентирую внимание, что вертолет был один, столкновения с другим летательным аппаратом не было», — написал Исаев.

Он добавил, что лично выехал на место событий и обещал позже сообщить подробности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Исаев сообщил о падении одного вертолёта. При этом ряд СМИ написали о столкновении двух вертолётов.