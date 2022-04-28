Бишкек, 28 апреля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. На заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу депутаты парламента Киргизии раскритиковали за незнание киргизского языка Аркадия Рогальского — нового замминистра природных ресурсов, экологии и технадзора, передают киргизские СМИ.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

Во время обсуждения проекта закона «О недрах» недавно назначенный заместитель главы ведомства начал отвечать на вопросы парламентариев на русском языке, что вызвало поток критики со стороны некоторых депутатов.

Так, депутат Шаирбек Ташиев, заявил о том, что правительство «доверило недра Киргизии человеку, который не знает киргизского языка».

Депутат Алишер Козуев поддержал коллегу-парламентария, выразив мнение, что «Рогальский равнодушен и ничего не понял, а потому может покинуть заседание комитета».

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Также Козуев отметил, что Аркадий Рогальский «не имеет опыта работы на государственной службе», и предложил рассмотреть вопрос о его увольнении с поста замминистра природных ресурсов «в связи с несоответствием занимаемой должности».

А председатель парламентского комитета Мирлан Самыйкожо пообещал потребовать объяснений от министра природных ресурсов по поводу назначения Рогальского на такую высокую должность.

Отметим, что Аркадий Рогальский с 2006 года работал на должности геолога в нефтегазовых компаниях Киргизии. С 2007 года консультирует международные компании, с 2012 года участвует в проектах оценки угольных ресурсов Киргизии.

В феврале 2015 года Рогальского избрали членом правления Киргизской горной ассоциации, а с 2016 года он является членом госкомиссии по запасам полезных ископаемых при правительстве Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в соответствии с Конституцией Киргизии, государственным языком в республике является киргизский, а русский язык имеет статус официального.

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