Бухарест, 28 апреля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. На территории Румынии были зарегистрированы два новых случая воспалительного заболевания печени неизвестной этиологии, получившего неофициальное название «атипичный гепатит». Об этом 28 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Вирус гепатита

По некоторым данным, инфекция проявилась у девятилетнего мальчика из уезда Марамуреш на северо-западе страны, а также у девочки-подростка в южном уезде Констанца.

По словам государственного секретаря при министерстве здравоохранения Румынии Адрианы Пистол, в настоящее время оба ребенка госпитализированы. В этой связи румынский минздрав обратился к родителям всех детей в стране с призывом усилить контроль над соблюдением санитарных мер.

Напомним, ранее в одну из клиник Бухареста была доставлена 5-летняя девочка с печеночной недостаточностью. В ходе обследования у маленькой пациентки был диагностирован неизученный штамм соответствующего вирусного заболевания.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире зарегистрировано 169 случаев указанной болезни. Очаги этой формы гепатита наблюдаются в Великобритании, Дании и Италии.