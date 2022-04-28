Москва, 28 апреля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Выпуск новых банкнот в России, действительно, сейчас нецелесообразен, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лицевая сторона банкноты

«Во-первых, действующие ограничения на поставку и оплату оборудования не дадут в полной мере нарастить выпуск банкнот, потому как потребуются дополнительные мощности.

Во-вторых, при существующей тенденции укрепления рубля, скрытая эмиссия, выраженная в выпуске новых банкнот, нежелательна так как она может являться инфляционным фактором», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация банков России (АБР) просит Центробанк отложить выпуск новых модернизированных банкнот.

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