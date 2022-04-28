Загреб, , 15:21 — REGNUM В столице Хорватии Загребе открыли долгожданный Памятник жертвам Холокоста и усташского режима.

Памятник жертвам Ясеноваца Petar Milošević

Памятник находится на улице Бранимирова, рядом с главным железнодорожным вокзалом, откуда в августе 1942 года около 800 загребских евреев были депортированы в нацистский лагерь Освенцим.

Мэр Загреба Томислав Томашевич выразил глубокое уважение десяткам тысяч сербов, цыган, евреев, а также хорватов-антифашистов и других, которые были жестоко убиты и преследуемы нацистским и усташским режимами.

«Это не цифры, это люди — такие же, как я и вы, это человеческие судьбы, люди, у которых были семьи, люди, зверски убитые нацистским и усташским режимами», — сказал Томашевич, который вместе с выжившим узником лагеря Освенцим Олегои Мандичем открыл памятник по случаю Дня страданий и героизма еврейского народа Йом ха-Шо.

В своем выступлении Мандич подчеркнул, что сегодня в Загребе собрались люди разных возрастов и мировоззрений, но все они были объединены «в надежде и стремлении не повторить историю».

На открытии памятника присутствовали президент Хорватии Зоран Миланович, министр культуры Нина Обульен Корзинек, представители парламента, национальных меньшинств, дипломатического корпуса, гражданского общества и религиозных общин, а также бывшие президенты Степан Месич, Иво Йосипович и Колинда Грабар- Китарович.

Памятник был достроен в 2021 году и установлен возле главного вокзала, но был закрыт брезентом из-за спора о его названии. Споры вызывало включение туда «усташского режима».

Правительство Хорватии обвинили в «преуменьшении чудовищных преступлений усташей путем создания ложного впечатления, что только нацистская Германия несет ответственность за ужасы Холокоста».

Тогда новое правительство Загреба во главе с левоцентристскими партиями договорилось с представителями еврейской общины об изменении названия памятника на Памятник жертвам Холокоста и усташского режима.

Памятник высотой 12 метров, работа Далибора Стошича и Кресимира Рогина, стоит 11 миллионов кун (1,45 миллиона евро). Он был задуман как стена, символически сделанная из чемоданов, конфискованных у жертв преследований перед отправкой в ​​лагеря смерти.