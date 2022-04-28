Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге сохраняются все планы по строительству метрополитена, несмотря на изменившиеся внешние условия. Об этом 28 апреля заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство метро Дарья Драй © ИА REGNUM

«Наиболее чувствительный транспортный вопрос для нашего города, развитие метрополитена. Мы разработали новую эффективную экономическую модель его строительства. Прошли сложный антикризисный путь», — отметил губернатор.

В процессе сооружения метрополитена и реконструкции уже существующих станций важным моментом стало получение предприятием «Метрострой Северной столицы» статуса единственного подрядчика при строительстве подземки. Это позволит избежать проблем и наплыва «жуликов», приезжающих из других регионов, отметил Беглов.

По его словам, в Петербурге сохранены все традиции качественного возведения метро, а также высокопрофессиональные сотрудники.

«Сейчас работа под землёй идёт полным ходом. Следующая задача — ускорить прокладку Невско-Василеостровской линии», — подчеркнул губернатор.

Беглов напомнил, что в 2024 году в Петербурге введут в работу три станции метро, «Путиловскую», «Юго-Западную», «Горный институт».

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