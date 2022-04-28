Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сохраняются все планы по строительству метрополитена, несмотря на изменившиеся внешние условия. Об этом 28 апреля заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство метро

«Наиболее чувствительный транспортный вопрос для нашего города, развитие метрополитена. Мы разработали новую эффективную экономическую модель его строительства. Прошли сложный антикризисный путь», — отметил губернатор.

В процессе сооружения метрополитена и реконструкции уже существующих станций важным моментом стало получение предприятием «Метрострой Северной столицы» статуса единственного подрядчика при строительстве подземки. Это позволит избежать проблем и наплыва «жуликов», приезжающих из других регионов, отметил Беглов.

По его словам, в Петербурге сохранены все традиции качественного возведения метро, а также высокопрофессиональные сотрудники.

«Сейчас работа под землёй идёт полным ходом. Следующая задача — ускорить прокладку Невско-Василеостровской линии», — подчеркнул губернатор.

Беглов напомнил, что в 2024 году в Петербурге введут в работу три станции метро, «Путиловскую», «Юго-Западную», «Горный институт».