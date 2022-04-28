Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА подписал новый контракт с вратарём Александром Самоновым. Об этом в28 апреля сообщила пресс-служба клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Александр Самонов

Отмечается, что новое соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Напомним, Самонов выступает за СКА с октября 2019 года. В составе команды он стал серебряным призёром чемпионата России.

Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Самонов выступал за подмосковный «Витязь». В составе сборной России он завоевал серебряные медали Олимпийских игр в Пекине.