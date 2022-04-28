Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Отказ от русской культуры в странах Запада обернётся самыми негативными последствиями для самих этих стран. А для России русская культура является одной из главных точек опоры. Об этом заявил 28 апреля губернатор Санкт Александр Беглов, выступая с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства Петербурга.

Русский музей Дарья Драй © ИА REGNUM

«Те, кто отказывается сегодня от всего русского, наказывают сами себя. Они остаются — без Пушкина и Достоевского, Чайковского и Глинки, Эрмитажа и Русского музея, без русского балета и русского авангарда», — сказал Беглов.

По его словам, в этих условиях, «когда великую русскую культуру пытаются вычеркнуть из мирового исторического контекста, мы особенно ясно понимаем, что она – наша самая надежная точка опоры».

В 2021 году Петербург увеличил до 7 млрд рублей госзадание государственным театрам и концертным организациям. Негосударственный сектор культуры был профинансирован на 1 млрд 600 млн рублей. С 2022 года Смольный начинает поддерживать частные киностудии.

По поручению президента России Владимира Путина создан Институт истории и блокады Ленинграда. Завершена модернизация библиотеки имени В. В. Маяковского. На базе библиотек открыты современные центры чтения для взрослых и детей в Красногвардейском, Петроградском и Невском районах.

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