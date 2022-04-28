Курган, , 15:18 — REGNUM В Курганской области за сутки на 28 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 11 человек, выписаны по выздоровлению 86 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 50 заражённых коронавирусом курганцев. Это на девять человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 28 апреля выявлено 103 669 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 338 человек, скончались 1415 пациентов.

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