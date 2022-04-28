Курган, 28 апреля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 28 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 11 человек, выписаны по выздоровлению 86 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 50 заражённых коронавирусом курганцев. Это на девять человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 28 апреля выявлено 103 669 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 338 человек, скончались 1415 пациентов.