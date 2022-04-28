Серов, Свердловская область, , 15:32 — REGNUM В Серове Свердловской области на два месяца приостановлена работа детского сада. Учреждение находится в аварийном состоянии. Об этом журналистам сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ведомство организовало проверку дошкольного учреждения после появления информации в интернете о протечке кровли. Специалисты выявили ряд нарушений в работе детского сада. В частности, в помещении повреждены полы, стены и потолки. Кроме того, в музыкальном зале, спортзале и игровых помещениях выявлены следы протеканий и грибок. Данные нарушения могут причинить вред и угрозу жизни и здоровью детей, и персонала, пояснили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По решению Серовского городского суда деятельность помещений детского сада приостановили на 60 суток. В учреждении ведутся работы по устранению нарушений.