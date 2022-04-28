Молдавия, , 15:17 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля направила на рассмотрение в парламент законопроект, который вводит таможенные льготы для молдавских граждан, которые проживают за границей, но хотят вернуться на родину. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Майя Санду European People's Party

«Проект предлагает освобождение от пошлин на ввоз в страну личных вещей и транспортных средств», — говорится в сообщении.

В документе предполагается, что льготы будут распространяться на тех, кто в течение последних 48 месяцев проживал за рубежом не менее 36 месяцев. Для получения льгот, если закон примут, молдавским гражданам нужно будет предоставить подтверждающие документы.

Стоит отметить, что Санду направляет данный документ в парламент второй раз. Летом 2021 года она распустила парламент, чтобы объявить досрочные выборы.