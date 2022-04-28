Воронеж, , 15:16 — REGNUM В Воронежской области в ковидные стационары попали ещё 69 пациентов, данные за сутки опубликованы 28 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 27 апреля, сообщалось о госпитализации 51 пациента.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили ещё 248 воронежцев, это на 11 случаев меньше, чем накануне. После COVID-19 выздоровели ещё 383 человека, скончались — девять пациентов.

С начала пандемии в Воронежской области было подтверждено 379 868 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 368 182 человек. От осложнений на фоне COVID-19 скончались 8 220 человек.