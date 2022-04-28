Катманду, 28 апреля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Непальские СМИ сообщили, что накануне матча между сборными Афганистана и Непала по футболу, девять игроков сборной этой страны покинули тренировочный лагерь сборной.

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Источники сообщили Nepal News, что 26 апреля вечером игроки покинули лагерь и отбыли в неизвестном направлении.

Они также ничего не сообщили руководству Федерации футбола Непала.

По данным Nepal News, в лагере находилось 25 футболистов, но эти девять человек считаются ключевыми игроками сборной.

Национальные сборные Афганистана и Непала должны сыграть между собой 24 и 29 мая.