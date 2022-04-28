Донецк, , 15:15 — REGNUM В результате обстрелов со стороны киевских боевиков две шахты в Донецке оказались обесточены. Об этом 28 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что шахта имени Челюскинцев, в выработках которой находятся 67 человек, оказалась полностью обесточена из-за обстрела украинских вооруженных формирований.

Кроме того, добавляется, что также в результате обстрела ВСУ оказалась частично обесточена шахта имени Скочинского и из-за «остановки западного вентиляционного ствола 70 горняков выходят на свежую струю».

Также уточняется, что отделения Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда МЧС ДНР были направлены для ликвидации аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание западными вооружениями Украины и других стран ставит под угрозу безопасность континента и провоцирует нестабильность.