Чебоксары, , 15:15 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении шести членов преступной группы, обвиняемых в организации занятия проституцией. В том числе сексуальные услуги оказывала одна несовершеннолетняя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанут 31-летняя чебоксарка и пятеро подельников, которых правоохранители считают причастными к организации борделя под видом СПА-салона и услуг в виде эротического массажа. По версии следствия, притон работал с мая 2019 года по апрель 2021 года.

«Являясь организатором преступной группы, обвиняемая привлекла в качестве администраторов вспомогательный персонал, обеспечивала его круглосуточную и непрерывную деятельность, разработала меры конспирации, а также установила тарифы на оказание сексуальных услуг», — полагают в следственном управлении.

Правоохранители установили, что интимные услуги в борделе оказывали не менее 20 жительниц Чувашии, в том числе одна несовершеннолетняя.

По версии ведомства, девять женщин вовлекли в занятие проституцией после уговоров и обмана:

«Им был обещан высокий заработок, конфиденциальность и охрана. В действительности злоумышленники присваивали большую часть дохода от услуг, а к ним применялась жёсткая система штрафов».

В зависимости от роли и степени участия предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 241 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»), ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»).

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд города Чебоксары.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Чебоксарах шесть человек осуждены за организацию занятия проституцией, в том числе вовлечение подростков. Сексуальные услуги оказывали более 50 человек.

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