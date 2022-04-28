Кострома, , 16:54 — REGNUM Микрокредитная компания Костромской области запустила новый продукт, нацеленный на поддержку малых предприятий, занимающихся импортозамещением. Об этом сообщает департамент экономического развития региона.

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Производства, планирующие выпускать продукцию, поставлявшуюся в Россию с Запада, могут получить займ до 5 млн рублей сроком до 3 лет под 6% годовых. Претендовать на меру поддержки может исключительно малый и средний бизнес.

Микрокредитная компания Костромской области была образована в 2019 году, 100% доли в её уставном капитале принадлежит департаменту экономического развития региона. Организация специализируется на льготном микрофинансировании по 9 направлениям, ставка по которым варьируется от 12% до 4% годовых. С начала существования компании малому и среднему бизнесу было выдано 257,1 млн рублей. За этот год самозанятые и бизнес получили 24 займа на 54 млн рублей.

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