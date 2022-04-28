Москва, , 15:13 — REGNUM Крым получит дополнительные средства на капитальный ремонт домов и благоустройство территорий. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня рассмотрим и вопрос о финансовой помощи Республике Крым. Направим свыше 2 млрд рублей на капитальный ремонт более 280 многоквартирных домов, в том числе на замену лифта», — заявил Мишустин.

«При этом крайне важно и дальше заниматься благоустройством территорий республики, создавать в её городах и сёлах пространство, где людям было бы комфортно жить. Для этого выделим ещё 1 млрд 900 млн рублей. Эти средства позволят привести в порядок парки, скверы, дворовые территории в 23 населённых пунктах полуострова», — указал он.