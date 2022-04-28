Будапешт, , 15:19 — REGNUM Энергоснабжение — вопрос национальной безопасности для Венгрии, поэтому Будапешт согласился оплачивать рублями российский газ. Об этом венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил на пресс-конференции по итогам встречи с хорватским коллегой.

Петер Сийярто U.S. Department of State

По словам Сийярто, без альтернативных источников поставок России по-прежнему будет принадлежать большая роль в энергоснабжении Европы. Ранее он сообщил, что прекращение поставок российского газа в Болгарию не отразится на транзите в Венгрию.

«Для нас не вопрос, что мы платим за российский газ так, чтобы он поступал… энергоснабжение является вопросом национальной безопасности, и правительство обязано гарантировать безопасность», — сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в его аккаунте в соцсетях.

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