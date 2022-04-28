Уфа, 28 апреля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. 11 единиц пожарно-спасательной и прицепной техники передал пожарным частям и добровольным командам Башкирии глава республики Радий Хабиров. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

(сс) mchs.gov.ru Пожарные

«Мы в преддверии профессионального праздника – Дня пожарной охраны – укрепляем нашу спасательную службу для оперативной ликвидации очагов возгорания. Благодарю профессиональные коллективы наших спасателей, администрации сельских поселений. Вы вместе защищаете жизни и здоровье людей, являетесь нашими надёжными соратниками в обеспечении пожарной безопасности населённых пунктов и природных угодий», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Глава региона отметил, что руководство Башкирии и дальше планирует обновлять технический парк.

Сообщается, что новое оборудование приобретается в рамках региональной стратегии развития пожарно-спасательных сил. В текущем году уже закупили 27 единиц пожарно-спасательной техники на сумму 60,2 млн рублей.