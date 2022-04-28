Рим, , 15:11 — REGNUM Известный итальянский футбольный агент Мино Райола умер в возрасте 54 лет после продолжительной болезни. Об этом 28 апреля сообщил журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери в Twitter.

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Райола представлял интересы более 20 известных футболистов. Среди его клиентов были нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма.

В 2021 году состояние Райолы оценивалось примерно в €73,5 млн.

Ранее сообщалось, что Райола страдал болезнью лёгких. По данным СМИ, 12 января он перенёс операцию, а 20 января попал в реанимацию.