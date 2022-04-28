Москва, , 15:11 — REGNUM Увеличение тарифов сотовыми операторами в России вызвано ростом затрат на поддержание качества связи и содержание оборудования (запрещены поставки иностранного оборудования, необходимого для стабильного оказания услуг и развития сотовой связи), заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Мобильный телефон Pixabay.com

«Кроме этого, в текущих условиях возросла нагрузка на сети, что потребовало пересмотра пакетов услуг, введения ограничений на пользование трафиком в целях поддержания надлежащего качества связи.

Ускорившаяся инфляция неизбежно влияет на затраты большинства участников рынка, в том числе и сотовых операторов. Компании должны не только возмещать понесенные затраты, но и получать прибыль, за счет которой обеспечивается дальнейшее развитие сотовой связи.

В настоящее время предприняты меры по формированию механизма индексации тарифов на сотовую связь. В апреле ФАС опубликовала методические рекомендации для операторов сотовой связи.

В будущем стоимость тарифов будет индексироваться в соответствии с текущим уровнем инфляции, о чем операторы сотовой связи должны заблаговременно уведомлять ФАС.

Наличие конкуренции между поставщиками услуг сотовой связи и ограничения, вызванные снижением уровня платежеспособного спроса, позволяют предполагать, что рост тарифов на сотовую связь будет ниже уровня потребительской инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, операторы мобильной связи в России — МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 — в апреле 2022 года повысили цены на тарифы на 10%.

Читайте также: Мобильные операторы в России в апреле подняли цены на 10%