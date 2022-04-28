Москва, 28 апреля 2022, 15:11 — REGNUM Следственный комитет России завел еще одно уголовное дело после обстрелов украинскими боевиками населенных пунктов в Луганской Народной Республике, сообщили 28 апреля в пресс-службе СКР.
По данным следствия, с 26 по 27 апреля боевики ВСУ произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Попасная, Рубежное, Ирмино и Первомайске, а также в населенных пунктах Калиново и Березовское ЛНР. В результате в Попасной погиб мирный житель.