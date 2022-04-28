Москва, 28 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Следственный комитет России завел еще одно уголовное дело после обстрелов украинскими боевиками населенных пунктов в Луганской Народной Республике, сообщили 28 апреля в пресс-службе СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ) в связи с обстрелами украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах ЛНР», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с 26 по 27 апреля боевики ВСУ произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Попасная, Рубежное, Ирмино и Первомайске, а также в населенных пунктах Калиново и Березовское ЛНР. В результате в Попасной погиб мирный житель.