Екатеринбург, 28 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Двое екатеринбуржцев предстанут перед судом по обвинению в краже государственных наград СССР, принадлежавших ветерану Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

U74.ru Награды героев Великой Отечественной войны

В декабре 2021 года двое мужчин находились в квартире у знакомого. Они были осведомлены о наличии в помещении сейфа с материальными ценностями. Тогда один из злоумышленников похитил ключи от жилища и сделал их дубликат. Чрез некоторое время, убедившись в отсутствии хозяев, екатеринбуржцы проникли в квартиру. Мужчины вскрыли сейф и похитили из него золотые украшения, металлические монеты, медали и государственные награды СССР. Похитители сдали золото в комиссионный магазин, а награды один из злоумышленников присвоил.

Расследование уголовного дела завершено. Его рассмотрит Железнодорожный суд Екатеринбурга.