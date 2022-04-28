Москва, , 15:10 — REGNUM Правительство намерено уточнить процедуру казначейского сопровождения для государственных и муниципальных контрактов. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чтобы ускорить в этом году расчёты за поставленные товары, в том числе строительные материалы, уточним и процедуру казначейского сопровождения для государственных и муниципальных контрактов», — заявил Мишустин.

«Повысим размер контракта, требующий казначейского сопровождения средств, более чем в восемь раз — до 5 млн рублей. В остальных случаях предприниматели, выполняющие государственный или муниципальный контракт, смогут расплачиваться за уже полученные товары напрямую с поставщиком без открытия лицевого счёта в федеральном казначействе», — указал он.