Джакарта, , 15:10 — REGNUM Число жителей Индонезии, получивших бустерную дозу вакцины против коронавируса, достигло 37,45 млн, сообщает Antara.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, количество жителей, получивших три дозы вакцины, увеличилось на 1 397 440 до37 458 813 человек. Таким образом, зафиксировано, инъекцию бустерной дозы вакцины сделали 17,9% населения.

Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли164 657 310 человек. Первую дозу вакцины получили199 191 893 человека.

Правительство Индонезии планирует вакцинировать208 265 720 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило о 412 случаях заражения коронавирусом за сутки.

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