Вашингтон, , 15:07 — REGNUM В Соединённых Штатах в 2022 году власти запретили проведение шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Бессмертный полк Дарья Драй © ИА REGNUM

«Соединённые Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы» — и это запрещено», — цитирует ТАСС его слова.

Кроме того, добавил Макаров, власти Ирландии отозвали разрешение на проведение этого шествия. В Германии пока шествие официально не запретили, но прорабатывается вопрос об организации альтернативного шествия.

«Вы представляете, кто пойдёт в альтернативных колоннах? Нельзя допустить, чтобы шествие в поддержку нацизма ширилось», — подчеркнул сопредседатель штаба.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в этом году традиционное шествие 9 мая состоится в очном формате.

Напомним, Запад и европейские страны начали борьбу с символами Победы. Так, в Молдавии с 20 апреля уже официально ввели закон о запрете публичной демонстрации символов Z и V, а также георгиевской ленты. Запрещено всё, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Штраф за нарушение до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). Закон был критически воспринят в обществе.

При этом сотрудникам полиции в Молдавии дали указание штрафовать 9 мая за ношение георгиевской ленты все подряд, не делая исключений даже для ветеранов.

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