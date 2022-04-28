Вашингтон, 28 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах в 2022 году власти запретили проведение шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк

«Соединённые Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы» — и это запрещено», — цитирует ТАСС его слова.

Кроме того, добавил Макаров, власти Ирландии отозвали разрешение на проведение этого шествия. В Германии пока шествие официально не запретили, но прорабатывается вопрос об организации альтернативного шествия.

«Вы представляете, кто пойдёт в альтернативных колоннах? Нельзя допустить, чтобы шествие в поддержку нацизма ширилось», — подчеркнул сопредседатель штаба.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в этом году традиционное шествие 9 мая состоится в очном формате.

Напомним, Запад и европейские страны начали борьбу с символами Победы. Так, в Молдавии с 20 апреля уже официально ввели закон о запрете публичной демонстрации символов Z и V, а также георгиевской ленты. Запрещено всё, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Штраф за нарушение до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). Закон был критически воспринят в обществе.

При этом сотрудникам полиции в Молдавии дали указание штрафовать 9 мая за ношение георгиевской ленты все подряд, не делая исключений даже для ветеранов.

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