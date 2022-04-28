Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM В Свердловской области снизилось число госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 27 апреля в COVID-центры региона поступили еще 56 человек. Днем ранее этот показатель составил 70, сообщили в оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 28 апреля, в стационарах находится 101 «тяжелый» пациент с COVID-19. Состояние 611 человек медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключен 31 гражданин.

С начала пандемии в области обнаружили 439 474 носителя коронавируса. В том числе 248 случаев заражения выявили за прошедшие сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе достигло 10 711.