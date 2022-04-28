Москва, 28 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Правительство подготовило корректировки в бюджетное законодательство. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Обсудим и корректировки, которое правительство подготовило для внесения в бюджетное законодательство», — заявил Мишустин.

Речь идёт об упрощении порядка взаимодействия регионов и федеральных органов власти, пояснил он, в том числе для того, чтобы обеспечить субъектам РФ больше свободы для манёвра ресурсами и запуска новых строек и программ.

«Уточним порядок предоставления межбюджетных трансфертов. Регионы получат дополнительную возможность направлять средства на реализацию инвестиционных проектов, включая вложения в обновление инфраструктуры», — указал премьер-министр.