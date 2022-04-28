Саратов, 28 апреля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Саратовской области во время учебного полета столкнулись два вертолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Silkadv.com Вертолет

«Во время учебного полета столкнулись два вертолета. На борту каждого из них было по одному пилоту, оба катапультировались, один, предварительно, погиб», — цитирует агентство собеседника.

По предварительной информации, вертолеты были военными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вертолет «Ансат», который совершал учебный полет из поселка Соколовый упал на территории Кумысной поляны. На месте происшествия развернули оперативный штаб.

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