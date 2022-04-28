Ереван, , 15:07 — REGNUM Тендер на происк проектировщика для строительства новой станции метро «Ачапняк» в Ереване завершён. Об этом 28 апреля заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян.

Тоннель метро Metro.spb.ru

«Мы практически вступаем в этап строительства, которое должно профинансировать правительство», — заявил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что на первые два этапа возведения станции из трёх выделят 750 млн драмов (около $1,6 млн). Средства взяты из поступивших в казну денег, которые были получены в ходе уголовного дела против компании «Паркинг сервис» о нанесении ущерба столице.

Сообщается, что построить станцию метро планируется за 510 дней. Мэр Еревана Грачья Саркисян заявил, что всего на неё может понадобиться до $50 млн.

Напомним, общая протяженность метро в Ереване составляет 12 километров. Всего в нём десять станций. Станция «Ачапняк» должна значительно разгрузить движение в столице.