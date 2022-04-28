Белград, , 16:57 — REGNUM Сербия сама должна решить, какую позицию она займет по отношению к антироссийским санкциям. Об этом заявила 28 апреля заместитель госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид в интервью сербским СМИ.

Карен Донфрид State.gov

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По словам Донфрид, для интеграции Сербии в ЕС чрезвычайно важно то, что Белград проголосовал за исключение России из Совета по правам человека ООН.

«Мы поддерживаем Сербию в ее дальнейшем приближении к США и ЕС. Для США очень важно, чтобы другие страны поддержали Украину, а также чтобы они дали понять России, что она должна заплатить соответствующую цену за то, что она делает. Это наша позиция, а Сербия должна сама решить, какую позицию она займет по поводу санкций», — заявила Донфрид в интервью изданию «Политика».

При этом американский чиновник подчеркнула, что «вопрос санкций однозначно находится на столе перед Сербией».

По мнению Донфрид, внешнеполитический интерес Сербии состоит в присоединении к ЕС, и США поддерживают этот процесс.

«Если вы посмотрите американские программы в Сербии, неважно, идет ли речь о борьбе против коррупции, свободе СМИ или правовом государстве, все они помогают Сербии вступить в ЕС. Сербия должна решить, где ее внешнеполитический интерес, и двигаться к этой цели», — подчеркнула Карен Донфрид.

Напомним, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.