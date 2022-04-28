Москва, 28 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В сфере ЖКХ и транспортной отрасли предприятия получат доступ к новым льготным кредитам. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В повестке заседания ещё одна мера, которая касается системообразующих предприятий транспортной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Они также получат льготные кредиты по сниженной ставке в 11% на срок до 12 месяцев», — заявил Мишустин.

«Максимальный размер займов для транспортных компаний составит 10 млрд рублей. Правительство выделит на такие цели 16 млрд 700 млн рублей», — указал он.

По его словам, это даст дополнительную устойчивость национальной транспортной системе, которая связывает территории России по суше, воде и по воздуху.

«В свою очередь, предприятия ЖКХ смогут получить на тех же льготных условиях до 5 млрд рублей на пополнение оборотных средств», — продолжил он.

«Направим для этого 2 млрд 850 млн рублей, что позволит поддержать выполнение ремонтных программ при подготовке к осенне-зимнему периоду и обеспечить людям бесперебойную подачу тепла, света и горячей воды», — отметил премьер-министр.