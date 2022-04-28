Курган, 28 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Курганской области автопарк поликлиник Кургана и Шадринска пополнился 26 машинами неотложной помощи. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб Курганской области Новые легковые «неотложки» для Кургана и Шадринска

Стоимость одного автомобиля — 900 тысяч рублей. На их приобретение из бюджета в рамках программы модернизации первичного звена направили 23,4 млн рублей.

Всего в 2022 году планируется поставка 85 автомобилей неотложной помощи. В период действия программы модернизации первичного медицинского звена с 2021–2025 годы планируется обновление автопарка на 410 машин.