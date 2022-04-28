Донецк, , 15:10 — REGNUM Пусть заблокированные на заводе «Азовсталь» украинские боевики перемещаются по воде прямо в Турцию. Об этом представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире Первого канала.

Вид из окна на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

По словам Басурина, он бы всех их отпустил туда, куда они хотят, по воде.

«С бронёй, с оружием, с буйка — и по воде, как святые люди. Пусть идут. Куда они хотели? В Турцию? Вот пусть своим ходом идут в Турцию по воде», — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что заблокированные в промышленной зоне «Азовстали» в Мариуполе украинские силовики просят выпустить их с оружием в Турцию.

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