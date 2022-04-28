Советский район, , 15:01 — REGNUM В Советском районе Ростовской области прошла церемония прощания с военнослужащим контрактной службы Василием Павловым, погибшим при выполнении служебного задания в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили в Законодательном собрании Ростовской области.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Гвардии ефрейтор Павлов проходил военную службу в Республике Дагестан, в воинской части, имеющей героический боевой путь, и погиб как герой, отстаивая право жителей Донбасса на мирную жизнь», — отметил заместитель спикера донского парламента – председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко («Единая Россия»).

Василия Павлова проводили в последний путь с воинскими почестями на кладбище слободы Калач-Куртлак.