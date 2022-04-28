Москва, 28 апреля 2022, 14:59 — REGNUM Украинские дипломаты устраивают провокациях против российских граждан, заявила 28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, украинские дипломаты причастны в том числе к привлечению боевиков для направления в зоны боевых действий, и к рекрутирование киберевойск.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что власти США вмешиваются во внутренние дела России в связи с ситуацией на Украине и используют для этого в том числе интернет.
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