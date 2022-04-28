Москва, 28 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Украинские дипломаты устраивают провокациях против российских граждан, заявила 28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Что касается информации об участии украинских дипломатов в провокациях против российских граждан в зарубежных странах: да, действительно этих фактов очень много и мы о них часто говорили», — сказала она на брифинге.

По ее словам, украинские дипломаты причастны в том числе к привлечению боевиков для направления в зоны боевых действий, и к рекрутирование киберевойск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что власти США вмешиваются во внутренние дела России в связи с ситуацией на Украине и используют для этого в том числе интернет.

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