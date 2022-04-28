Саратов, 28 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Саратовской области упал вертолёт при выполнении учебного полёта. Об этом 28 апреля сообщил мэр Саратова Михаил Исаев в Telegram-канале.

Russianhelicopters.aero Вертолет «Ансат»

«На территории Кумысной поляны произошло падение вертолёта «Ансат», совершавшего учебный полёт из пос. Соколовый», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали спасатели, пожарные расчёты и скорая помощь.

По информации Исаева, экипаж покинул вертолёт с помощью парашютов. Один пилот найден, он жив, его состояние уточняется. ТАСС сообщает, что ещё один человек погиб.