Анкара, 28 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Отношения между Турцией и Арменией должны нормализоваться уже в ближайшее время. Об этом, как передаёт 28 апреля газета Türkiye gazetesi, заявил турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган на встрече с представителями религиозных меньшинств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Мы ведём переговоры с Арменией. Надеюсь, двери откроются, и мы установим дружественные отношения», — сказал Эрдоган.

Он сообщил, что должна наладиться торговля между странами, а существующие проблемы будут решены.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Анкара и Ереван начали процесс нормализации отношений. Анкара требует от Еревана отказаться от признания геноцида армян в Турции и провести делимитацию армяно-азербайджанской границы.