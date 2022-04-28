Москва, 28 апреля 2022, 14:55 — REGNUM Стратегия развития авиационной отрасли в России – это необходимый документ, который говорит о его перспективах, помогает всем заинтересованным сторонам планировать свою деятельность, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Взлетающий самолет
Взлетающий самолет
«Стратегия необходима для развития авиаотрасли, тем более, в нынешней ситуации. Учитывая отечественные расстояния, авиационные перевозки будут востребованы, как пассажирские, так и грузовые, отказываться от этого вида транспорта не станут.
Соответственно, как производители авиационной техники, так и перевозчики могут рассчитывать на то, что их продукция и услуги также будут востребованы. Это позволит обеспечить транспортную связанность страны, повлияет на другие отрасли экономики.
Наличие стратегии авиационной отрасли говорит о том, что государство придаёт ей большое значение, а значит, участники могут рассчитывать на различные меры поддержки.
Стратегия развития авиационной отрасли может стать основой для принятия других, более детальных документов в отрасли, которые помогут в её развитии с счётом складывающихся обстоятельств.
Также стратегия может стать основой для выработки мер поддержки авиационных перевозок, их сопряжения с перевозками на других видах транспорта.
Несмотря на то, что стратегия авиационной отрасли дана на несколько лет, в неё могут быть внесены изменения в зависимости от того, как будет меняться ситуация.
Главное, стратегия авиационной отрасли есть, что поможет ей развиваться дальше», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство транспорта Российской Федерации разработало проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли страны до 2030 года.

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