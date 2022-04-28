Москва, , 14:55 — REGNUM Стратегия развития авиационной отрасли в России – это необходимый документ, который говорит о его перспективах, помогает всем заинтересованным сторонам планировать свою деятельность, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Взлетающий самолет

«Стратегия необходима для развития авиаотрасли, тем более, в нынешней ситуации. Учитывая отечественные расстояния, авиационные перевозки будут востребованы, как пассажирские, так и грузовые, отказываться от этого вида транспорта не станут.

Соответственно, как производители авиационной техники, так и перевозчики могут рассчитывать на то, что их продукция и услуги также будут востребованы. Это позволит обеспечить транспортную связанность страны, повлияет на другие отрасли экономики.

Наличие стратегии авиационной отрасли говорит о том, что государство придаёт ей большое значение, а значит, участники могут рассчитывать на различные меры поддержки.

Стратегия развития авиационной отрасли может стать основой для принятия других, более детальных документов в отрасли, которые помогут в её развитии с счётом складывающихся обстоятельств.

Также стратегия может стать основой для выработки мер поддержки авиационных перевозок, их сопряжения с перевозками на других видах транспорта.

Несмотря на то, что стратегия авиационной отрасли дана на несколько лет, в неё могут быть внесены изменения в зависимости от того, как будет меняться ситуация.

Главное, стратегия авиационной отрасли есть, что поможет ей развиваться дальше», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство транспорта Российской Федерации разработало проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли страны до 2030 года.

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