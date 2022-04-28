Москва, 28 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Российский агробизнес нуждается в дополнительных льготных оборотных кредитах. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство также обеспечит дополнительную поддержку системообразующим организациям, которые работают в агропромышленном комплексе», — заявил Мишустин.

По его словам, середине марта мы уже отправили на такие цели свыше 26 млрд рублей, агробизнес получил возможность за их счёт взять кредиты по льготной ставке. Однако расходы сельхозпроизводителей растут, в том числе из-за затруднений с логистикой и повышением стоимости продукции из смежных секторов.

«Правительство вносит изменения в правила предоставления субсидий, что позволит повысить размер льготного оборотного кредита до 7 млрд рублей для системообразующих предприятий в сельском хозяйстве», — указал он.

«Таких компаний и организаций у нас около 1 тыс. 300. Рассчитываем, что это решение поможет агропромышленному комплексу и дальше выполнять задачи обеспечения продовольственной безопасности», — добавил премьер-министр.